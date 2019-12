Bimbo di 11 anni segregato in casa dai genitori | arrestata anche la zia

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Rosa Scognamigliola zia del bambino di 11nella "villetta degli orrori" di Arzachena. La donna sarebbe stata complice dei, già agli arresti per maltrattamenti e abbandono di minore Tenevano il figlio di 11in, rinchiuso al buio di una cameretta sprovvista di qualunque comfort. Per questo motivo, lo scorso 1 luglio, duedi Arzachena (Sardegna), erano finiti in manette con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. Ma non è tutto. Complice degli abusi sarebbe statala zia per la quale, martedì 10 dicembre, si sono spalancate le porte del carcere di Bancali, a Sassari. Sarebbe stata lei, la zia del bambino, ad ispirare ed istigare la coppia ai metodi diseducativi. È quanto emerge dalle indagini relative alla vicenda de "la villetta degli orrori" che, in estate, aveva attirato l'attenzione della cronaca ...

