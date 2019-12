Antonino Chef Academy | quinta puntata stasera su Sky Uno | tra gli ospiti il papà dello

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019)alle 21:15 su Sky Uno torna la: nel quinto e penultimo episodio lomette alla prova i suoi allievi su estetica del piatto ed enologia.tornasu Sky Uno con la, la penultima per gli allievi diCannavacciuolo e la competizione si farà più sfrenata che mai nel tentativo di conquistare un posto nella brigata di Villa Crespi, per lavorare fianco a fianco con lo. Nel penultimo appuntamento con la produzione originale Endemol Shine Italy per Sky, si parte con una sorpresa riguardante gli: accanto adarriverà suo padre Andrea Cannavacciuolo, che svelerà ai ragazzi alcuni episodi inediti della vita. Quindi, l'inizio del ciclo didattico con un test sulle tecniche di cucina incentrato ...

