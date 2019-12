A che punto è la rete 5G in Italia

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 10 dicembre 2019) La sfida della banda ultralarga per le imprese, “la più importante per il Paese”, il piano Aree Grigie allo studio del governo, il 5G come lo standard “che farà da volano” per “molti servizi, soprattutto business, che potranno essere erogati, a patto però che ci sia la fibra”. Di questo si è parlato a Telco per l'– 360Summit, convegno organizzato da CorCom (Digital360), dedicato alla banda ultralarga, al 5G e alle possibilità di sviluppo per le imprese. In particolare la discussione si è concentrata sulle cosiddette Aree Grigie, quelle economicamente strategiche, dove ha sede la maggior parte delle imprese e dei distretti industriali. Ad aprire i lavori il ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, da pochi giorni anche presidente del COBUL (Comitato Banda Ultralarga). “Il 19 dicembre - ha annunciato - affronteremo in una riunione il tema ...

