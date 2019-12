Una piattaforma per gli inventori | il progetto di Wise Mind Place

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Bologna, 9 dic. (askanews) – Una rete per offrire agli innovatori strumenti di tutela, riferimento e comunicazione per gestire al meglio la propria idea., la primaitaliana dedicata agli, ha organizzato a Bologna un social workshop sul project management, nell’ottica proprio di fornire il pieno supporto alla realizzazione di idee innovative. Jessica Abbuonandi, CEO di, ci ha presentato il. “– ha spiegato ad askanews – è una, un social network online, nato con l’idea di aggregare una community di, scienziati, ricercatori e potenziali partner, acquirenti, aziende che abbiano voglia di investire. In questo ecosistema speriamo entrino presto anche università e centri di ricerca, per essere di supporto all’Open Innovation”. Presso lo Spazio ...

