Un remake di un action game di Disney potrebbe essere in sviluppo per PC e console

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lo YouTuber Doctre81, che lo scorso fine settimana ha rivelato che il progetto Ridge Racer 8 in esclusiva per Switch era stato probabilmente abbandonato, ora sembra aver scoperto informazioni su undi undinon ancora annunciato per PC, PS4, Xbox One e Switch. Questa scoperta proviene dal profilo LinkedIn di Giuseppe Crugliano, CEO e direttore creativo di PlayMagic, lo stesso team didietro XIIIche è stato rinviato fino al prossimo anno.Nella parte superiore della sezione progetti del profilo LinkedIn, è elencato il gioco. Mentre nella parte inferiore si parla anche di undi unin terza persona.Leggi altro...

