anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Undiup per ledeldi Benevento con la partecipazione della showgirl Alessiae del calciatore giallorosso Oliver. L’iniziativa prenderà inizio il prossimo 12 dicembre grazie alla disponibilità e alla volontà dei due di attivare a titolo volontario un laboratorio che veda coinvolte ledella sezione femminile della casa circondariale. La proposta – fanno sapere i vertici del– è tesa all’acquisizione di strumenti utili alla “cura della persona”, oltre a costruire una ulteriore valida offerta di attività ricreativa volta al benessere psicofisico delle stesseed è orientata a uno sviluppo professionale che faciliti il loro reinserimento sociale. L'articolo Undiup per lecone la: l’iniziativa ...

anteprima24 : ** Un corso di make up per le #Detenute con #Kragl e la Macari: l'#Iniziativa al #Carcere di ##Benevento **… - NTR24 : Benevento, un corso di make-up per le detenute con Alessia Macari e Oliver Kragl - GOSTuniud : RT @GOSTuniud: How consultants make change happen. Il 3/12 al corso di Leading Change #uniud, con Alberto Buchberger, imprenditore di Dialc… -