Tuttosport | De Laurentiis oggi potrebbe incontrare Gattuso a Roma

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Udine non ha messo in chiaro ancora nulla, tutto è rimandato a dopo la partita con il Genk, anche perché la qualificazione agli ottavi di Champions resta fondamentale in ogni caso. Dopo martedì sera bisognerà fare il punto della situazione, ma giàro esserci delle novità. Quel primo tempo di Udine ha lasciato ammutolita la dirigenza azzurra: dopo tre giorni di ritiro, si aspettavano di vedere una squadra avvelenata dal primo minuto. Invece così non è stato e Desta studiando se e come dare vita al ribaltone.dovrebbeRinonel suo ufficio a, per sentire l’ex allenatore del Milan che ha fretta perché c’è anche la Fiorentina che pressa, oltre al Guangzhou in Cina. Desentirà le richieste di Ringhio (vorrebbe un anno e mezzo di contratto) L'articolo: Dea ...

KyereRebecca : RT @napolista: Tuttosport: #DeLaurentiis oggi potrebbe incontrare #Gattuso a Roma L’ex Milan ha fretta c’è anche la Fiorentina che pressa,… - infoitsport : TUTTOSPORT - Reja domani incontra De Laurentiis, è l'alternativa a Gattuso! La situazione - sportli26181512 : Napoli, clamorosa ipotesi: oggi possibile incontro De Laurentiis-Gattuso: Come riporta TuttoSport: 'Quel primo temp… -