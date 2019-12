Silvio Orlando | “La solitudine è una specie di epidemia L’essere orfani è una cosa che

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il Corriere della Sera intervista. C’è di nuovo anche lui in The New Pope di Paolo Sorrentino, in onda su Sky Atlantic dal 10 gennaio. Racconta di soffrire della sindrome dell’impostore «Che, anche se hai successo, pensi che derivi da colpi di fortuna o dallì al momento giusto, ma che prima o poi ti scopriranno». Ecco perché si spaventa a pensare che la serie tv è stata venduta già in più di 100 Paesi: «La dimensione mi spaventa. Quando mi ferma un greco, un lituano, penso che ormai rischio di essere smascherato nei posti più inattesi». Dice di essere stato un ragazzo insicuro e di essere ancora più insicuro oggi. «Ho l’ansia di piacere a tutti,impossibile. Penso sempre che gli altri hanno più risultati di me e provo una sana o insana invidia». Racconta di come è entrato nel cast di Sorrentino, del provino su una scena di 13 pagine da recitare in ...

