Salto con gli sci | Coppa del Mondo Klingenthal 2019 | programma | orari e tv Il calendario

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ladel-2020 dicon gli sci maschile continua senza sosta e si appresta a trasferirsi dalla Russia alla Germania ed in particolare a, sede della quarta tappa stagionale del circuito maggiore. Sul trampolino tedesco HS140 si disputerà una gara individuale ed una gara a squadre con i migliori interpreti della specialità pronti a darsi battaglia per guadagnare punti preziosi nella classifica generale attualmente comandata dal norvegese Daniel Andre Tande. In generale questo avvio di stagione è stato caratterizzato dall’incertezza e da un grande equilibrio che rende praticamente impossibile designare un vero favorito per la singola vittoria di tappa. Possono sognare in molti, ma al momento gli atleti più in forma sono i norvegesi Tande e Johansson, il tedesco Geiger, gli austriaci Kraft e Aschenwald ed i giapponesi Sato e Ryoyu Kobayashi. Tutte le ...

