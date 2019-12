Milano | arriva MusA | l’app che apre i musei ai non vedenti creata dai ricercatori della

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Quanti sono in Italia i cittadini con disabilità? 3 milioni e 100mila, il 5,2%popolazione complessiva. Secondo gli ultimi dati Istat, solo il 19,2% si ritiene soddisfattopropria vita, e appena il 9,3% di loro va al cinema, a teatro, a concerti e neialmeno una volta l’anno. Tra i motivi di una percentuale così bassa ci sono le gravi limitazioni percettive che impediscono ai cittadini con disabilità di godersi normali momenti di svago come la visita di una mostra. A tal proposito, alcunie ricercatrici dell’Università Statale dihanno presentato una App che rende possibile per gli ipoe per i nonfruire a pieno dell’esperienza artistica. Esempio schermata diL’applicazione si chiama– Museo Accessibile, ed è stata realizzata dal dipartimento di Informatica “Giovanni Degli ...

Avvenire_Nei : Arriva il #freddo #Clochard morto a #Milano. In Italia oltre 50mila #senzatetto a rischio - 361_magazine : Dopo il terremoto che ha colpito l'#Albania arriva il gesto di solidarietà di @PowervolleyMI - lucarallo : RT @androm: #SaveTheDate 20 - 22 marzo a #Milano arriva il #workshop Lean Startup Weekend: -