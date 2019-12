Mattarella contro l’evasione | “Senza aumenterebbero le pensioni” Sarebbe Bengodi?

newnotizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Parlando ad una platea di studenti ospiti del Quirinale, Sergiospiega come bisogna abbattere la cultura dell’evasione per avere una società più equa. Uno dei punti cardine di questo governo Conte bis è la lotta all’evasione fiscale. Il Presidente del Consiglio Conte ha più volte ribadito che bisogna aumentare gli sforzi per contrastarla, ma … L'articolol’evasione: “Senzale pensioni”.? NewNotizie.it.

iLCiTwi : RT @intuslegens: Gli economisti di sinistra, i vertici delle nostre banche, tutti, tranne alcuni scadenti mestatori piddini, spiegano che i… - prof_pietro : @sebmes Bellissimo discorso di Mattarella contro l'evasione fiscale. Sarà la battaglia del 2020 - prof_pietro : @bendellavedova Bellissimo discorso di Mattarella contro l'evasione fiscale. Sarà la battaglia del 2020 -