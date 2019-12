Maltempo e freddo | combattere il malumore è facile come bere un bicchier d’acqua

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Giornate più brevi,, basse temperature: un “cambio di passo” che nelle ultime settimane sta mettendo alla prova il fisico e l’umore degli italiani. Dall’andare a dormire sempre alla stessa ora al seguire una dieta ricca di prodotti freschi e di stagione, ma anche proteggere la pelle dalle aggressioni esterne, i “buoni consigli” in questa stagione si sprecano. Un suggerimento meno scontato ma importante per il benessere dell’organismo èanche nella stagione fredda la giusta quantità di acqua ogni giorno. Comunemente l’attenzione alla corretta idratazione viene associata all’estate, mentre bisognerebbe sapere che anche con l’abbassarsi delle temperature bisogna prestare attenzione a questo aspetto per una serie di motivi poco noti. Innanzitutto, con illo stimolo della sete diminuisce, quindi bisogna ricordarsi ditenendo l’acqua a portata di mano. In più, ...

zazoomblog : In arrivo fronte freddo dal nord tra lunedì e martedì locale maltempo - #arrivo #fronte #freddo #lunedì - LatinaCorriere : Maltempo, arriva il freddo: temperature in calo fino a 6 gradi - - il_pescara : Meteo, tornano maltempo e freddo: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo -