Il traditore è fuori dalla cinquina dei film stranieri candidati ai Golden

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Il” non entra nelladei migliorialla 77esima edizione deiGlobe. La pellicola di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino nel ruolo del boss mafioso Tommaso Buscetta è stata scalzata da “Pain and Glory” (Spagna), “Parasite” (Corea del Sud), “Portrait of a lady on fire” (Francia), “Les Miserables” (Francia) e “The farewell”.“Marriage Story” (Storia di un matrimonio) guida la lista delle nomination, con sei candidature. Diretto da Noah Baumbach e interpretato da Scarlett Johansson e Adam Driver, è candidato tra l’altro come migliorinsieme a “The Irishman”, “Joker”, “I due papi” e “1917”.Scarlett Johansson, protagonista di “Marriage Story” (Storia di un matrimonio) ha ...

