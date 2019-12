Giancarlo Magalli attacca Chiara Ferragni | “Guadagna miliardi e non sa fare niente”

newnotizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019)si è scagliato contro, il conduttore pensa che l’amata influencer non sappianulla, ospite pochi giorni fa a Tv Talk hato, a detta sua guadagna molti soldi con la sua immagine ma in realtà non sanulla. Queste le parole del noto conduttore contro la fashion blogger: … L'articolo: “Guadagnae non saniente” – VIDEO NewNotizie.it.

HuffPostItalia : Giancarlo Magalli: 'Chiara Ferragni guadagna miliardi e non sa fare niente” - FloraPiachica : RT @giacomoTW: - martyyyn : RT @giacomoTW: -