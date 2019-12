Conte:verifica gennaio,avanti fino 2023

Subito dopo l'approvazione della Legge di bilancio, dovrà aprirsi ladi governo "che è necessaria", dice il premier. E dovrà indicare "un cronoprogrammaal". "Il Paese ci chiede riforme strutturali, che non si fanno in 2-3 mesi. Non ho dubbi che l'impegno che verrà dalle forze politiche saràal", aggiunge. "Se le forze politiche dovessero rispondere diversamente, perché hanno un orizzonte diverso, ce lo diranno e ci confronteremo".(Di lunedì 9 dicembre 2019)