Casa Vianello | parlano i domestici eredi della fortuna di Sandra e Raimondo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Che fine ha fatto, la storica dimora di? Appena fuori Milano, nell’appartamento di Segrate, ora vivono quelli che un tempo furono i loro, i Magsino, unicicoppia più amatastoriatv. Quando alla morte diMondaini Edgar Magsino, 53 anni, e la moglie Rosalie, 55 anni, si ritrovano proprietari dei beni deiovviamente non mancarono polemiche. La rivista Oggi li ha incontrati. Al settimanale la famiglia ha raccontato come si è trasformata la loro vita negli ultimi 10 anni. L’tà deiPer quanto potessero battibeccare davanti allo schermo, per “esilaranti esigenze” di copione nella sit-com,si amavano moltissimo, di un amore che neppure la morte è riuscita a separare. Quandomorì nel 2010, la suanon ci mise che 5 mesi a raggiungerlo ...

