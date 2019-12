Addio Bertarelli lo stroncatore più divertente del cinema

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Daniele Abbiati A che cosa serve un uomo? No, scusate, «servire» non è verbo umano, si applica agli schiavi, malgrado loro, e agli zerbini, con loro servile giubilo. «Fare», piuttosto, «fare» è il verbo più umano. Dunque che cosa fa un uomo, se è davvero tale? Una cosa sola: migliora gli altri uomini. E a volte gli basta poco. Gli basta essere com'è, perché nel suo essere com'è ci sono già tutti gli ingredienti di un uomo vero. E com'è un uomo, se è davvero un uomo? È una persona che dà sempre gratis e prende sempre in prestito. Massimoha dato sempre gratis, a chi gli era vicinissimo come a chi lo sfiorava appena. Ha dato intelligenza, avendo cura di scaldarla con la sensibilità, per non renderla fredda, distante, prevaricatrice. Ha dato quella cosa che una volta si chiamava «uso di mondo», e che consiste nel saper comportarsi con tutti, la star di Hollywood e il ...

AmeGaspa : Addio a #MassimoBertarelli, su ? #Blackstar il mio ricordo - Jimmuzzu : mannaggia alla morte. quanto lo amavo. - zazoomnews : Morto Massimo Bertarelli addio al critico cinematografico ‘senza mezze misure’. Ecco una delle sue recensioni senza… -