Traffico Roma del 08-12-2019 ore 14 | 30

(Di domenica 8 dicembre 2019) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONEREGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. SI GUIDA REGOLARMENTE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. NEL CENTRO CITTà, ALLE 19:00 è IN PROGRAMMA LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI NATALE A PIAZZA VENEZIA”, ALLA QUALE è PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI SPETTATORI. LA PIAZZA SARà CHIUSA ALGIà DALLE 17:00, TRA VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA CESARE BATTISTI. NEL QUARTIERE MONTESACRO, CHIUSA VIA CONCA D’ORO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MOSTRA-MERCATO. PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 8 DICEMBRE, DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA VAL DI CHIENTI LARGO VALTOURNANCHE. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO. ———————– AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO In ...

