Sci alpino | Discesa Lake Louise 2019 Francesca Marsaglia | “Sono commossa per il primo

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Giornata indimenticabile perche ha conquistato il terzo posto nellalibera di, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sci. L’azzurra si è presa una bella rivincita sulla pista canadese ed è riuscita a salire sul podio per la prima volta in carriera. La trentenne romana ha poi espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Fisi: “Sono veramente, ieri ero delusa perchè era un po’ di tempo che avevo un buon feeling con lae sono stata molto delusa di non essere riuscita a mettere in pista ciò che volevo fare, oggi ho pensato solamente a sciare, senza pensare, rendendo continua la mia azione. Sono tanto felice che il miopodio sia arrivato su una pista del genere“. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca ...

poliziadistato : Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con… - Fisiofficial : TUTTI IN PIEDI PER @frencimarsaglia , TERZA IN DISCESA A @AlpineSkiWC - tanyasbrandshow : Tutto pronto a S. Caterina Valfurva per la Coppa Europa di sci alpino targata Cancro Primo Aiuto -