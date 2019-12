Sampdoria | Quagliarella | «È tutta colpa mia» – VIDEO

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019)in zona mista: «Usciamo abbattuti. Se non abbiamo preso punti è solo permia» Fabio, attaccante della, ha parlato in zona mista al termine della sconfitta di misura contro il Parma, match in cui ha sbagliato un rigore. Queste le parole del partenopeo: «Conoscevamo il peso della partita, usciamo abbattuti. Da domani bisogna rimboccarsi le maniche perché ci aspetta il derby. Mi prendo io la, se oggi non abbiamo portato a casa nessun punto è solomia. Se il rigore fosse entrato staremmo parlando di altro». Leggi su Calcionews24.com

