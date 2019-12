Incidente stradale a Como | auto va contro il guard rail | grave 60enne

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019)a Lomazzo, in provincia di, dove un uomo è rimastomente ferito dopo essere finito con la suamobileillungo l’uscita dell’strada A9. Lo schianto è avvenuto intono alle ore 13:30 di sabato 7 dicembre e ha coinvolto soltanto il veicolo delinfilatosi tra ile la recinzione di protezione. Pur essendo stato trasportato in gravi condizioni, l’uomo non sembra essere in pericolo di vita.Stando alle prime ricostruzioni della dinamica dell’, attualmente ancora al vaglio da parte degli uomini delle Forze dell’Ordine, il conducente avrebbe perso illlo del mezzo alla rotonda di immissione instrada impattandoilposto a lato della carreggiata. Sul luogo dello schianto sono subito giunti i soccorritori della croce ...

