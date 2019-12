Incidente alle porte di Benevento | quattro auto coinvolte e due feriti

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoquesto pomeriggiodi, nei pressi dello svincolo della strada che conduce a San Giorgio del Sannio. Una Fiat Panda, guidata da una donna e con tre bambine a bordo, ha prima impattato con una Nissan colpendola nella fiancata e poi, frontalmente, una Fiat Punto. La carambola ha coinvolto anche una terza, un’altra Fiat Panda, che nel frattempo stava transitando nella stessa zona. Ad avere la peggio è stato un ragazzo classe ’94 alla guida della Fiat Punto, a bordo della quale viaggiava insieme a una ragazza. Questi ultimi sono stati trasportati al Fatebenefratelli. Il ragazzo in codice giallo (causa forti dolori cervicali), la ragazza in codice verde. Un’altra ambulanza è giunta sul posto per accertamenti sulle tre bambinenel sinistro, che fortunatamente non hanno riportato alcuna ...

