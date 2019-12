Famiglia mangia e dorme in agriturismo | poi scappa via senza pagare | denunciato napoletano

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSi sono allontanati dall’dove avevano trascorso il weekendil conto. È accaduto qualche giorno fa a Chiusano San Domenico: la, dopo aver cenato, gustando le specialità tipiche irpine, ha deciso di pernottare presso quella struttura: alla reception hanno dunque fornito il documento d’identità per la registrazione delle persone che alloggiavano. Ma la mattina successiva, dopo aver tranquillamente fatto colazione ed anche prenotato il pranzo, quell’intero nucleo familiare si allontana dalla strutturafarvi più ritorno. Avrebbero dovutoin totale 470 euro e invece hanno tentato la carta della fuga. Il titolare dell’però non si è perso d’animo, denunciando subito l’accaduto alla locale Stazione Carabinieri. L’attività d’indagine, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni, ha permesso ai ...

