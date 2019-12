Brescia | Balotelli | «Felice per la vittoria Non penso all’Europeo»

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Marioha parlato ai microfoni di DAZN dopo laimportantissima ottenuta contro la SPAL. Le sue parole Marioha deciso con un suo gol lo spareggio salvezza trae Spal. L’attaccante delle Rondinelle ha poi parlato ai microfoni di DAZN al termine del match, le sue parole. PARTITA – «Abbiamo sofferto molto. La? Era ora. Ci abbiamo provato anche in partite più complicate di queste, siamo stati sfortunati. Abbiamo altre 3 partite importanti, speriamo di far bene» GOL – «Far gol è sempre emozionante, poi io la gestisco tranquillamente. È sempre bello fare gol sotto la curva» EUROPEO – «Tutti vogliono giocare l’Europeo, per me è importante salvare il, È questo che ho in testa» Leggi su Calcionews24.com

BresciaOfficial : GOLLL!!! Al minuto 54 segna Balotelli per il @bresciaofficial Parziale: SPAL 0 – Brescia 1. #SpalBrescia… - GoalItalia : Corini dopo #SPALBrescia può ammetterlo: 'Ho sofferto lontano dalla mia squadra' ?? - GruppoEsperti : Colpaccio del #Brescia nello scontro diretto di Ferrara grazie a Mario #Balotelli. Decisivo #Joronen che para il ri… -