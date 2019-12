Una vita anticipazioni 8 dicembre 2019 | Raul aggredisce Javier per difendere sua madre

movieplayer

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nella puntata di Una, in onda domenica 8su Canale 5,, scoperta la verità su suo padre, per salvare sua. Unatorna con la puntata di domenica 8e leparrebbero suggerire una risoluzione della vicenda che interessa la povera Carmen, suo figlioe il perfidoscopre che suo padre è ricercato e si avventa istintivamente contro di lui quando capisce che sta per sparare a sua. Intervengono le forze dell'ordine eviene finalmente arrestato. Signore e domestiche di Acacias, insieme a Padre Telmo, si mettono all'opera per gli sfollati di Hoyo, ma Susana teme che tra di loro possa nascondersi un brutto ceffo pagato dagli Escalona, dopo le lettere minatorie ...

nzingaretti : Caro #Salvini, se vivi in un Paese democratico è anche perché ci sono stati tante e tanti che hanno perso la vita c… - caritas_milano : Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano. S… - robertosaviano : Ciro Di Marzio l’Immortale è cuore e ferocia, ma la ferocia è tale da non lasciar più vedere l’uomo. Ciro ha tradit… -