(Di sabato 7 dicembre 2019) Unha creato scompiglio a Wilmington, nel Delaware, negli Usa, correndo tra lee attraversando cortili e staccionate,ndo il verodel. La Polizia ha cercato di mettere in sicurezza la zona e catturare l’animale, mentre ai residenti veniva consigliato di restare in casa. L’è stato avvistato per l’ultima volta in una foresta a nord di Wilmington. L'articolo Undel: latra leda unproviene da Il Fatto Quotidiano.

