Tu sì que vales | Maria De Filippi diventa concorrente VIDEO

lanostratv

(Di sabato 7 dicembre 2019)Dea Tu sì queper una sera Le sorprese a Tu sì quenon smettono mai di stupire. Non solo grazie ai concorrenti sempre diversi, talentuosi, e pronti a mettersi alla prova di fronte a una giuria competente, ma anche grazie ai giudiciDe, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Questa sera è toccato alla padrona di casaDecalarsi nei panni dia Tu sì que, proprio al centro dello studio. Per la prima volta si è esibita in un piccolo numero che fa a casa: aprire gli occhiali solo con le dita dei piedi. Prendendosi in giro con la sua autoironia è riuscita nella piccola impresa suscitando gli applausi entusiasti del pubblico in studio. Ildell’esibizione è visionabile al termine dell’articolo. Tu sì que, Teo Mammucari ironizza suDe: “La gente pensa ...

MaraikelG : RT @_KatiaPa: 'Oddio il maestro Franco. Te so venuto tutti i capelli bianchi' ???????? Quando finirà tu si que vales Sabrina mi mancherà #tu… - _KatiaPa : 'Oddio il maestro Franco. Te so venuto tutti i capelli bianchi' ???????? Quando finirà tu si que vales Sabrina mi mancherà #tusiquevales - GiornalePlus : Tu si que vales, sfida per conquistare la finalissima. Attesa per il mistero su Sabrina Ferilli… -