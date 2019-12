Tir si rovescia e prende fuoco dopo incidente con un’auto | 3 feriti e traffico bloccato

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019)sull’Autosole, presso Firenze, in carreggiata sud, verso il km 286, tra il bivio tra A/1 E A/11 e il casello di Scandicci per unche vede coinvolto un camion, che ha presoessersito, e un’autovettura. Tra i due mezzi c’è stato un tamponamento. Secondo le prime informazioni, risulta ferito in modo grave il conducente del camion, ma non sarebbe in pericolo di vita, e sarebberolievemente due occupanti dell’auto. Sul posto stanno intervenendo, tra gli altri, Polstrada e vigili del. Tre i km di coda che si sono formati.L'articolo Tir sicon: 3sull’A1 Meteo Web.

Paola55127791 : - luca_piccardo : Tir si rovescia sulla A10 tra Voltri e Arenzano, intervento di vigili del fuoco e Polstrada - Genova 24 - Gazzettino : Tir si rovescia in circonvallazione, paura e caos nella circolazione -