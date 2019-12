huffingtonpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Su una cosa ha ragione Giorgio Carbone quando parla di: ed è quando dice che eraamarla. È vero. Eraamarla, ma non per i motivi stereotipati e sessisti che elenca Carbone e che giustamente hanno suscitato indignazione e rabbia. Eraperché è sempreinnamorarsi dell’intelligenza, del garbo, della passione e dell’umiltà.era così, una donna intelligente, solida e preparata. Una di quelle donne la cui presenza non poteva passare inosservata.La prima ad accorgersene fu Lina Cecchini, la sua insegnante di filosofia che la volle vicina nelle riunioni clandestine della primavera del ’43 per ragionare insieme sul futuro di un’Italia liberata dal fascismo. La stessa anziana professoressa che, orgogliosa ed emozionata, sarà la sola altra donna che le si siederà vicino nel ...

_MrWolf_ : RT @MilaSpicola: Libero su #NildeJotti: “Era facile amarla perché era una bella emiliana simpatica e prosperosa come solo sanno essere le d… - zorochan83 : @stetho83 Assoltamebte no , era un esempio per dire che Max ha fatto un intervista da “santone” dei miei coglioni ,… - pierluigiluceri : RT @HuffPostItalia: Sì, era facile amare Nilde Iotti -