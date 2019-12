Savona | il collasso delle infrastrutture investe l’entroterra E la ‘Montagna degli

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Se oggi Oliviero Toscani dovesse rappresentare nello stile “united colors of Benetton” l’umore della Liguria, dovrebbe comporre in una foto un enorme gruppo di spedizionieri incazzati come cinghiali per le perdite che subiscono ogni giorno dalla riapertura parziale della A26 e dalla A6. Se a Genova minacciano addirittura una class action contro Autostrade per recuperare i danni, a, dopo il crollo della A6, l’umore è dir poco stundaio, termine ligure che significa “scontroso”, “poco socievole”, “cocciuto”. “Dal porto di-Vado partono mille camion al giorno e con il crollo della A6 son rimasti fermi una settimana, per non parlare di quelli che non sono arrivati o sono arrivati in ritardo – spiega Alessandro Berta direttore generale dell’Unione industriali di. Oggi, piuttosto che usare la litoranea, passano da Bardonecchia e dal Frejus. Il ...

