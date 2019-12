Milano | scontro bus-camion Amsa | 12 feriti in ospedale**

liberoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Milano, 7 dic. (Adnkronos) - E' di 12trasportati in ospedale il bilancio dell'incidente avvenuto stamane, pochi minuti dopo le 8, tra in via Ergisto Bezzi all'angolo con via Marostica a Milano tra un bus dell'Atm e undella raccolta rifiuti dell'. Nel dettaglio si tratta di una pe

fattoquotidiano : Milano, scontro tra un bus e un mezzo Amsa: 17 feriti, una persona in codice rosso - Corriere : Scontro tra filobus e mezzo Amsa: quattro i feriti, uno è gravissimo - TgLa7 : #Scontro bus-camion rifiuti a #Milano, alcuni feriti -