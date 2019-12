Mattia Santori accoglie la Pascale tra le sardine ma solo se si discosta dal

huffingtonpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) “Non abbiamo bandiere proprio perché accettiamo chiunque voglia prendere posizione contro la retorica sovranista divisiva professata da una parte della destra. Rimane il fatto che in Emilia Romagna e nonForza Italia è alleata proprio con i principali artefici di questa retorica. Ma se viene con una sardina bella colorata, chiuderemo un occhio”. Risponde così all’Adnkronos il leader delle, rispondendo ad una domanda sulla compagna di Silvio Berlusconi, Francesca, che ha mostrato interesse verso il movimento, dicendosi pronta a partecipare ad una loro manifestazione.Leggi l’intervista HuffPost a Francesca: “Io sto con le, potrei scendere in piazza con loro” (di L. Matarese)

