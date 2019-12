LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 7 dicembre | iniziano le batterie | subito Codia e

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE AGGIORNATO DEGLIDI10.22: Quattro gli italiani al via anche nei 100 misti: Thomas Ceccon, alla terza gara di questa mattina, Giovanni Izzo, Alberto Razzetti e il campione in carica Marco Orsi 10.20: Prende il via anche il cammino dei 100 farfalla con Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo 10.19: A seguire le due portacolori azzurre nei 200 stile libero: Margherita Panziera e l’attesissima Federica Pellegrini 10.17: Sono quattro gli azzurri al via nelledei 100 stile libero: Manuel Frigo, Santo Condorelli (entrambi all’esordio in questo Europeo), Alessandro Miressi e Thomas Ceccon 10.15: Si prosegue con i 50 dorso donne. Tre le azzurre al via: Silvia Scalia, Costanza Cocconcelli ed Elena Di Liddo 10.13: Si parte questa mattina con i 50 farfalla uomini e Pieroin particolare va a caccia di un ...

