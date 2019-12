LIVE Joshua-Ruiz boxe | Mondiale pesi massimi in DIRETTA | feriti entrambi i pugili | match

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAComincia la quarta ripresa. Finisce un terzo round in cui è successo poco o nulla. Ma i colpi più puliti li ha messi a segno, per ora nettamente avanti ai punti. Il britannico sta infastidendocon dei precisi jab con il sinistro. Montante sinistro al corpo di. Jab sinistro diche tiene a distanza. Prosegue il gioco di gambe di, che evita il corpo a corpo. Scappanon riesce ad inquadrarlo. Destro-sinistro di, che sta prendendo fiducia! Termina una seconda ripresa equilibrata, vinta probabilmente da. Anche l’inglese però è ferito,molto violento sin da subito! I pugni di questi duesono di ferro e creano danni! Gancio sinistro di! RISPONDE RUIIIIZ! Destro mostruoso, ancheSANGUINA al sopracciglio sinistro!molto mobile, manda costantemente a ...

