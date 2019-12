LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-0 | Semifinale Mondiale per club volley femminile in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LA DIRETTADELLADI NOVARA DALLE 13.00 10:30 Come ci si poteva aspettare le sorti del set sono tutte passate dalle mani di Haak ed Egonu. Ognjenovic sta facendo vedere i sorci verdi al muro veneto, che non è riuscito ad essere performante. Nonostante il gioco dinon sia ancora fluido, il primo set è ormai in cascina, questo è quello che conta. 24-23 Brava Folie che mette a terra una palla vacante, set-point per le Pantere! 23-23 Passa solo Haak, il suo attacco si intacca e ilaggancia. 23-22 Ancora bene Haak da seconda linea, ottima ricezione di Gunes. 23-21 Time-out per coach Guidetti. 23-21 Karakurt cerca le mani del muro ma la palla è fuori.si tiene stretto il break di vantaggio. 22-21 Parallela di Gabi da posto 4, Egonu fuori ...

zazoomnews : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 0-0 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: si parte le Panter… - zazoomblog : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: si parte le Pantere vo… - OA_Sport : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul, Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le venete cercano l’u… -