LIVE Civitanova-Al Rayyan 2-0 | Semifinale Mondiale per club volley in DIRETTA

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-17 L’errore in battuta di Ferreira regala il 2-0 alla Lube. 24-17 Mani-out di Vukasinovic. 24-16 Primo tempo affettato di Bieniek. 23-16 Sbaglia il servizio Simon. 23-15 Muro pauroso di Leal su Ferreira! 22-15 Sbaglia la battuta Vinicius. 21-15 Trova le mani del muro Ferreira. 21-14 Muro di Simon su Faye, dilaga la Lube. 19-14 Sbaglia Bruno. 19-13 Pipe di Leal, che prende l’ascensore e saluta tutti. 18-13 Diagonale di Juantorena, che tecnica sopraffina. 17-13 Out l’attacco di Ferreira. 16-13 Parallela di Rychlicki da seconda linea. 15-13 Male anche Bieniek, ritmo molto lento in questa fase. 15-12 In rete la battuta di Vinicius. 14-12 Sbaglia questa volta Leal. 14-11 Bomba di Leal al servizio! 13-11 Sparacchia fuori Ferreira dai nove metri. 12-11 Mani-out di Vukasinovic. 12-10 Leal lo fermi una volta, ma non due. 11-10 ...

OA_Sport : LIVE Civitanova-Al Rayyan, Semifinale Mondiale per club volley in DIRETTA: obiettivo finale per i marchigiani - sscampobasso : ???? MATCHDAY! Anticipo per il Lupo! Segui tutti gli aggiornamenti minuto per minuto su Twitter, Facebook e Sezione L… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Al Rayyan Semifinale Mondiale per club volley in DIRETTA: obiettivo finale per i marchigiani -… -