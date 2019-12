Live Atalanta-Verona 1-1 | Di Carmine apre | Malinovskyj pari da urlo

ilmattino

(Di sabato 7 dicembre 2019)si sfidano oggi pomeriggio per la 15^ giornata di Serie A. Gli orobici, reduci dalla netta vittoria nel derby lombardo col Brescia della scorsa giornata ed in piena lotta per la...

Notiziedi_it : Live Atalanta-Verona 0-1: Muriel sbaglia, Di Carmine no - joulenesibra : a ta la nta v Ve rona Soccer Live Tv Stream 07th Dec - Calcio - Italy - zazoomnews : Live Atalanta-Verona 0-1: Muriel sbaglia Di Carmine no - #Atalanta-Verona #0-1: Muriel -