Leiva | «Così vinceremo tante partite | ma la strada è ancora lunga» – VIDEO

(Di domenica 8 dicembre 2019) Lucastiene i piedi per terra dopo la vittoria della Lazio sulla Juventus: grande prova della squadra di Simone Inzaghi –(Jessica Reatini, inviata all’Olimpico) – Lucas, centrocampista della Lazio, ha parlato in zona mista dopo la bella vittoria contro la Juventus. Ecco le sue parole. «Una vittoria di squadra, di carattere, di voglia, abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo ma siamo rimasti in partita. Io penso che dobbiamo pensare partita per partita, la Juve è la suquadra più forte d’Italia». Leggi su Calcionews24.com

AnnaMariaDeFalc : Vero, c'era un rigore su Lucas Leiva grandioso, ma va bene cosi'! - ChryTheking : RT @scar15385: Giusto così, su Leiva era rigore netto - scar15385 : Giusto così, su Leiva era rigore netto -