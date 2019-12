Il video che fa infuriare i tifosi del Napoli Calciatori fermi in mezzo al campo

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un pareggio quello conquistato oggi dalalla Dacia Arena contro l’Udinese che non ha sicuramente permesso di buttarsi alle spalle il periodo di difficoltà. Come lo stesso allenatore Carlo Ancelotti ha detto nel post partita, sarebbe bello poter parlare della crisi al passato, e invece ilè ancora in piena crisi e lo testimonia l’apatia con cui ha affrontato la gara contro l’Udinese. Ciò che ha veramente colpito è stato l’atteggiamento di moltiapparsi indolenti e smarriti In particolare unche sta facendo il giro dei social, mostra come all’80’ iazzurri fossero sulle gambe, con Mario Rui che si sbraccia chiedendo ai compagni collaborazione per il contropiede. Un’immagine che ci fa capire come anche mentalmente ilsia in difficoltà. L'articolo Ilche fadelin ...

RaiTre : Il 6 dicembre 1994 moriva Gian Maria Volonté. Un talento straordinario che ha dato vita a personaggi indimenticabi… - Mov5Stelle : Dimostrata in diretta tv tutta l'incompetenza della Lega sulla riforma del Mes. L'unica forza politica che sta aff… - Mov5Stelle : Bloccare la #prescrizione è un atto di giustizia. Quando avviene qualche disastro la politica esprime vicinanza e p… -