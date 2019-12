Dyskolos di Menandro al Teatro Arcobaleno

romadailynews

(Di sabato 7 dicembre 2019) Va in scena dal 6 al 15 Dicembre presso illa commedia ditraducibile con “il bisbetico”, “lo scorbutico”, “il misantropo”. Adattamento e regia CINZIA MACCAGNANO con RAFFAELE GANGALE, DARIO GAROFALO, CINZIA MACCAGNANO, LUNA MARONGIU, CRISTINA PUTIGNANO VENERDÌ E SABATO ORE 21.00 DOMENICA ORE 17.30 L’autore della Commedia, famoso commediografo greco, nacque ad Atene nel 344-43 o 342-41 e qui vi morì nel 293-92 o 291-90 a. C.). Fu il figlio di un ricco cittadino, Diopeite, e nipote del commediografo Alessi. Sebbene la tradizione lo consideri scolaro di Teofrasto e amico di Epicuro, nelle sue commedie non appare epicureo; appartenente alla cerchia che si raccoglieva attorno a Demetrio Falereo. Fu famoso nell’antichità per la raffinatezza del vivere. Rimase per tutta la vita legato all’etera Glicene, con la quale convisse, rinunciando a ...

