Belén Rodriguez e Cecilia Rodriguez vendono i loro abiti per il progetto Sisters Market

bigodino

(Di sabato 7 dicembre 2019)e la sorella,, avevano partecipato al”. Le due showgirl avevano deciso di prestare ilnome e iarmadi a questa iniziativa a scopo benefico. Ilè stato realizzato in collaborazione con l’ADMO, associazione donatori midollo osseo ed è stato un enorme successo tanto che le sorellehanno deciso di replicarlo. Regalare un sorriso ai bambini malati? Non ha prezzo. Lo pensano anchee la sorella,che hanno deciso di mettersi in gioco per una lodevole iniziativa. Le due showgirl argentine hanno aperto le ante deiarmadi e hanno messo in vendita ioggetti personali, scarpe, accessori e. Il ricavato è servito per comprare regali per i bambini ricoverati nel ...

zazoomblog : Il momento dell’estasi per Belen Rodriguez L’attesa e il piacere - #momento #dell’estasi #Belen - mirko93586302 : @ComitatoVerga @Admo_Lombardia @ADMOitaly Un piacevole incontro con Cecilia e Belen Rodriguez, per i bambini del Ma… - kingmomo02 : RT @new_notizie: Belen e cecilia rodriguez vendono i propri abiti per comprare doni ai bambini,e un gesto molto importante dobbiamo prender… -