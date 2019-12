lastampa

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’analista Kuo prevede quattro modelli con schermo Oled e compatibilità 5G, più uno economico simile all’8. E nel 2021 il modello top sarà completamente wireless

paolocosso : Apple, nel 2020 in arrivo 5 nuovi iPhone #news #ansa #tecnologia #smart #informati #telcoblog #telcoblogger… - infoitscienza : Apple, nel 2020 in arrivo cinque nuovi iPhone - gigibeltrame : Apple, nel 2020 in arrivo cinque nuovi iPhone #digilosofia -