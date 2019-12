VIDEO Inter-Roma 0-0 | Highlights e sintesi | miracolo di Mirante su Vecino | i nerazzurri

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019)hanno pareggiato per 0-0 nell’anticipo della 15^ giornata della Serie A. Allo Stadio San Siro di Milano è andato in scena il big match di questo turno di campionato, iandavano a caccia della vittoria e invece non sono riusciti a trovare il varco vincendo accontentandosi di un pareggio. I ragazzi di Antonio Conte ora hanno due punti di vantaggio sulla Juventus che però può operare il sorpasso vincendo sul campo della Lazio. L’unica vera occasione della partita è capitata sui piedi diche al 48′ in area di rigore ha calciato a botta sicura trovando però ildi. Di seguito ilcon glie ladi0-0.0-0:SU(0-0): Great save fromto denya goal. pic.twitter.com/qSEE3h18Pb — El Lindaman’s Thick Thighs / ...

Inter : ?? | GIARDINIERE Tutti i gol di Julio 'El Jardinero' Cruz! Dai, tutti ne abbiamo uno in particolare nel cuore... di… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? Le interviste a @valentinolazaro e @FabioDeLuigi ?? Video e contenuti esclusivi ?? Tutti… - Inter : ?? | THROWBACK #InterRoma è storicamente sinonimo di spettacolo ?? Scaldiamoci in vista del match rivivendo alcune… -