Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17:45 (Di venerdì 6 dicembre 2019) Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE PERMANGONO CODE, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI RALLENTA DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO E SULLO STESSO RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. CODE SEMPRE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E NOMENTANA. IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA. PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’ARDEATINA. E PROPRIO SULL’ARDEATINA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17:15: VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 17.05… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17 : 15: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI IN PRIMO PIANO LA VIABILITA’ SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE, A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 16 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA BARRIERA Roma SUD E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI STA INCOLONNATI DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 15 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. PIU’ AVANTI, IN QUESTO CASO ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E APPIA SEMPRE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 12 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RIMOSSO L’INCIDENTE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST, TRAFFICO REGOLARE. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 11 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 10 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE IN ESTERNA TRA PRENESTINA E A24. A PROPOSITO DELL’A24 Roma-TERAMO, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO Roma, TRAFFICO REGOLARE, MENTRE SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI IN COMPLANARE. INCIDENTE RIMOSSO ANCHE ...
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