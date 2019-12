Uomini e Donne | proposta di matrimonio di Riccardo | ecco la risposta di Ida

kontrokultura

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ida Platano ha dato unaGuarnieri dopo ladiche cosa è successo fuori dagli studi di: ladidiMercoledì 4 dicembre è andato in onda su Canale 5 il trono over die Maria De … L'articolodidiladi Ida proviene da KontroKultura.

ediramaal : @GiuseppeConteIT Non sara mai possibile dire con le parole quello che sento, quello che tutto il mio popolo sente i… - matteosalvinimi : Felice di aver partecipato questa mattina a Roma alla Messa per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, per ri… - welikeduel : 'Troppe donne continuano a morire per mano di chi dovrebbe amarle. Bisogna cambiare la mentalità, noi le leggi ce l… -