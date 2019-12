Rete elettrica | il Comune di Firenze e Terna presentano il piano di interventi per la

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il Sindaco di, Dario Nardella, e l’Amministratore Delegato di, Luigi Ferraris, hanno presentato oggi ildiper la razionalizzazione dellanell’area di, finalizzata alla sua sicurezza, efficienza e sostenibilità. Ildi, che prevede investimenti complessivi per 19 milioni di euro nel periodo 2019-2023, porterà importanti benefici elettrici e ambientali nell’area di: a fronte della realizzazione di circa 15 km di nuove linee in cavo interrato, sarà infatti possibile demolire circa 20 km di vecchi elettrodotti e 78 tralicci, restituendo così territorio libero da infrastrutture elettriche. Una volta conclusi glipotrà anche rendere disponibile circa 11 km di infrastrutture elettriche predisposte per la posa di fibra ottica da utilizzare nell’ambito dei progetti di cablatura in corso nel ...

