Principe Andrea | un testimone | “L’ho visto con Virgina Giuffre al Tramp Club”

cronacasocial

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Era già la pecora nera della famiglia reale. Adesso si ritrova protagonista di una bufera che rischia di coinvolgere anche sua madre, la regina Elisabetta. L’intervista televisiva delalla Bbc, studiata come un mezzo per disinnescare lo scandalo della sua amicizia con il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein e delle accuse di abuso sessuale con un minorenne nei suoi stessi confronti, ha peggiorato la situazione per il terzogenito di Sua Maestà, anziché migliorarla. Oggi i potenti sponsor economici delhanno annunciato il ritiro del sostegno finanziario alle sue iniziative di beneficenza, una fonte lo accusa di avere usato la ‘n-word’ (l’epiteto razzista ‘nigger’), un’altra donna afferma cheha fatto da esca del suo stupro da parte di Epstein, la Bbc si prepara a intervistare la sua principale accusatrice e la ...

Noovyis : (Scandalo nella Casa Reale, Virginia Giuffre accusa il Principe Andrea: 'Mi ha violentata tre volte') Playhitmusic… - ItaliaStarMagaz : Una testimone inguaia il principe Andrea - infoitcultura : Principe Andrea, le accuse di Virginia: 'Abusò di me a 17 anni'. Dettagli horror sul sudore -