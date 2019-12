Polemica social sul testo di Giovane Stupida di Cremonini I fan lo difendono

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Nessuno tocchi l’imperatore Cesare, l’esercito dei fan è pronto a difenderlo. Nelle ultime ore l’hashtag #è salito in cima ai trend topic di Twitter: alcuni utenti polemizzano suldel suo ultimo singolo “”, accusato di essere sessista.La canzone è dedicata alla fidanzata 21enne del cantante, prossimo ai 40, che nelscherza sul rapporto con la ragazza, definendola appunto, in maniera affettuosa “”. Aggettivi non graditi da alcuni utenti di Twitter, che hanno tacciato di maschilismo anche un altro verso: “Complicazioni sentimentali: è più facile guardarti il culo mentre ti allontani”. Rendiamoci conto che viviamo in un mondo dove c'è gente che non capisce che "" diè una splendida dichiarazione ...

DavideMardegan : Cioè a #cremonini @CremoniniCesare danno l'onore a Bologna di luminarie dopo Lucio Dalla, e su questo social fanno… - bastbux : RT @LLottero: Domanda per chi se ne capisce di queste cose. È possibile che Salvini abbia tirato fuori la polemica sulla Nutella per saltar… - AQVILAROMANA : RT @ladymoonandstar: Ultima puntata di #Adrian il grande #AdrianoCelentano Quando non c’erano i social, la gente aveva tempo per godere dei… -