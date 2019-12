Lo scandalo sessuale Fox News ripreso da «The Loudest Voice» e «Bombshell»

gqitalia

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il filmcon super cast ( e prima la serie tv The) prende le mosse dal cosidettodi Fox, una controversia scoppiata nel 2016 sulla scia di accuse di presunti comportamenti inappropriati e molestie sessuali lanciate da una ex-anchor della rete al Ceo dell'epoca Roger Ailes. La vicenda prese il via il 6 luglio 2016 quando Gretchen Carlson (Nicole Kidman nella ricostruzione filmica) sporse una denuncia nei confronti di Ailes – sul ponte di comando per circa due decenni – in cui sosteneva di esser stata licenziata per aver «rifiutato avances sessuali» secondo quanto riportavano i media americani; accuse negate da Ailes sostenendo che fosse – riportavano sempre i media - «una denuncia in rappresaglia della decisione del network di non rinnovare il suo contratto». La consorella 21st Century Fox decideva di aprire un suo accertamento interno sullo ...

