Ilaria D’Amico rivela a Silvia Toffanin | “Vorrei una figlia con Buffon” FOTO

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ospite speciale della puntata di domani di “Verissimo” èD’amico. La bella conduttrice, compagna di Gigi Buffon, ha fatto delle dichiarazioni importanti sulla famiglia… “Non sono incinta, ma vorrei unacon Buffon”D’amico è stata per la prima volta ospite die hato diversi aspetti del suo privati mai svelati prima d’ora: “I miei genitori avevano un rapporto molto conflittuale, c’era già mia sorella e non volevano altri figli, ma quando ebbero un riavvicinamento mia madre rimase incinta di me. Una vita che arrivava ma che non era richiesta, tanto che lei pensò di abortire. Chiese a un dottore di interrompere la gravidanza, però la mattina dell’operazione lui la chiamò per dirle di posticipare l’appuntamento. A quel punto annullò tutto perché quello era il segnale che stava aspettando. Ed ...

annatrieste : Ilaria D'Amico a @SkySport 'Cantiamo tutti insieme l'inno del Liverpool, You'll never walk alone' ILA' POI DICI CHE… - HuffPostItalia : Ilaria D'amico: 'In Italia c'è lo stereotipo di donna rovinafamiglie' - Adnkronos : #Buffon, il messaggio di Ilaria D'Amico -